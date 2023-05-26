إثيوبيا.. بدء تسريح قوات تيغراي

بدأ تسريح قوات التمرّد في تيغراي، اليوم الجمعة، تطبيقا لمرحلة جديدة من اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وسلطات المتمرّدين في المنطقة الواقعة في شمال البلاد، بحسب وسائل إعلام قريبة من المعسكرين.

وأفادت محطة "تيغراي تي في" التلفزيون الرسمي في تيغراي، بأن "عملية تسريح قوات الدفاع عن تيغراي بصدد الانطلاق وسيتم نقل المقاتلين إلى مواقع أخرى اعتبارا من اليوم"، وذلك نقلا عن بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال المكلّفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق المبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهتها، أفادت محطة "فانا بي سي" التلفزيونية المقرّبة من "حزب الازدهار" بزعامة رئيس الوزراء أبيي أحمد، بأن "المرحلة الأولى من برنامج إعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين في تيغراي انطلقت رسميًا، الجمعة، في ضواحي ميكيلي، العاصمة الإقليمية لتيغراي، في حضور بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال".