الشرطة الفدرالية الإثيوبية تدخل عاصمة تيغراي

أعلنت الشرطة الفدرالية الإثيوبية دخولها، اليوم الخميس، عاصمة إقليم تيغراي المضطرب، للمرة الأولى منذ 18 شهرا؛ "لضمان أمن المؤسسات" بما فيها المطارات.

ويأتي الإعلان بعد قرابة شهرين من توقيع الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي اتفاقًا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ينهي الحرب التي استمرت عامين في هذه المنطقة شمال إثيوبيا.