الشرطة الفدرالية الإثيوبية تدخل عاصمة تيغراي
أعلنت الشرطة الفدرالية الإثيوبية دخولها، اليوم الخميس، عاصمة إقليم تيغراي المضطرب، للمرة الأولى منذ 18 شهرا؛ "لضمان أمن المؤسسات" بما فيها المطارات.
ويأتي الإعلان بعد قرابة شهرين من توقيع الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي اتفاقًا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ينهي الحرب التي استمرت عامين في هذه المنطقة شمال إثيوبيا.
وجاء في بيان للشرطة نُشر على فيسبوك أنها "دخلت يوم الخميس مدينة ميكيلي في تيغراي وبدأت العمل"، مضيفة أنها ستكون مسؤولة عن "ضمان أمن المؤسسات الفدرالية"، بما فيها المطارات والبنوك وخدمات الاتصالات.
ويعتبر دخول الشرطة إلى عاصمة المنطقة علامة أخرى على تطبيع العلاقات بين السلطات الفدرالية والمنطقة المتمردة سابقا.
وأعيد وصل ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية في 6 كانون الأول/ديسمبر، كما أعلن البنك المركزي في 19 منه استئناف عملياته في بعض المدن، وبدأت الاتصالات الهاتفية مع المنطقة بالعودة.
وانطلقت الأربعاء أول رحلة تجارية للخطوط الجوية الإثيوبية منذ 18 شهرًا من العاصمة أديس أبابا إلى ميكيلي. وقالت شركة الطيران الأكبر في إفريقيا إنها جدولت رحلات يومية إلى تيغراي سيزيد عددها حسب الطلب.
وينصّ اتفاق السلام المبرم في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر خصوصا على نزع سلاح قوات المتمردين، وعودة المؤسسات الفدرالية إلى تيغراي، وإعادة فتح الطرق والاتصالات إلى هذه المنطقة المعزولة عن العالم منذ منتصف عام 2021.
وبدأ النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي للإطاحة بسلطات تيغراي التي تحدّته طوال شهور، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.