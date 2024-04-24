نائب إيراني يرجح تغيّر فتوى خامنئي بتحريم الأسلحة النووية

وتابع البرلماني الإيراني قوله "هذا ليس أمرًا خاصًّا وسريًّا والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم به، ومن الناحية الفنية، فهو أيضًا ممكن وسهل جدًّا، لذلك فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم بنسبة 90%، وهو الوقود الرئيس لرأس نووي، فإن الجمهورية الإسلامية تحتاج إلى نصف يوم، دعنا نقلْ لأسبوع".

لكن قدوسي أكد أن "هذا التهديد ليس ضد النظام الإسرائيلي، بل ضد أوروبا وأمريكا، اللتين تعتبران الداعم الرئيس للكيان" وفق تعبيره.

وأشار النائب الإيراني إلى أنّ "النقطة الثانية هي أنه إذا كان لديك رأس نووي، فيجب أن يكون لديك أيضًا صاروخ يزيد مداه عن عشرة آلاف كيلومتر، وهذا أيضاً ما قاله المرشد الأعلى، وهو أن القادة طلبوا مني زيادة مدى الصواريخ إلى عدة آلاف من الكيلومترات، لكنني لم أسمح بذلك، وهنا أيضًا إذا سمحوا بذلك، فإن العلماء وأصحاب العمل والمنتجين الإيرانيين جميعهم على استعداد لتطبيق هذا الأمر على الأرض".

لا تعطيل للمفاوضات

واعتبر قدوسي أن الوصول إلى مستوى تخصيب اليورانيوم لا يُعطل المفاوضات النووية مع الغرب، وأضاف "يقول البعض إن هذا قد يعطل المفاوضات النووية، بل هو يسرع حقيقة أن على الأوروبيين أن يتوقفوا عن فرض عقوبات على إيران لفترة طويلة، وعليهم أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات ويخضعوا لمنطق هذه الأمة" وفق تعبيره.

وختم قدوسي قوله إنّ "في فتاوى المرشد الأعلى يُعتبر إنتاج واستخدام الأسلحة النووية أمرًا غير مقبول، لكن إذا قرروا تهديدنا على أي مستوى، فسنهددهم على المستوى ذاته، أي أنهم إذا وجهوا تهديدًا نوويًّا فسنرد عليهم بالتهديد النووي، وهنا لم يعد بإمكاننا الرد عليهم بصواريخ الكاتيوشا" بحسب قوله.

وكان علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال في فبراير الماضي، إن طهران تمتلك الآن كل ما تحتاجه لصنع قنبلة نووية، في إشارة إلى تحقيق قوة "الردع".