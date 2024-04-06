"سي أن أن": "الانتقام" الإيراني الأسبوع المقبل وهكذا سيكون الرد على هجوم دمشق

وضعت إيران جميع قواتها المسلحة "في حالة تأهب قصوى"، وسط حالة ترقب ومخاوف أمريكية من أن يكون الرد الإيراني على هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"سي أن أن".

وذكرت تقارير صحفية أنّ طهران اتخذت قرارا بأن الرد على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق "يجب أن يكون مباشرا".

رسالة لواشنطن

وفي رسالة لواشنطن، دعت إيران الولايات المتحدة إلى أن "تتنحى جانبا حتى لا تتعرض للضرب"، وفق ما كتب محمد جمشيدي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، على موقع إكس.

ويشعر مسؤولون في الإدارة الأمريكية بالقلق من أن إيران "ربما تخطط لضرب أهداف داخل إسرائيل"، وفق ما نقلته شبكة "إي بي سي" الأمريكية عن مسؤوليْن رفضا الكشف عن هويتيهما.

وقال المسؤولان الأمريكيان إن "أي رد انتقامي داخل إسرائيل من المتوقع أن يركز على أهداف عسكرية أو استخباراتية، وليس على المدنيين".

وأشار المسؤولان إلى أن الإدارة الأمريكية "بدأت في دراسة الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على مختلف التحركات الانتقامية المحتملة من جانب إيران"، وفق تعبيرهما.