القنصلية الإيرانية في دمشق بعد الهجوم الإسرائيلي
القنصلية الإيرانية في دمشق بعد الهجوم الإسرائيليرويترز

أمريكا تتأهب تحسبا لرد إيراني على هجوم القنصلية

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة؛ ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا، وفقا لرويترز.

وقال المسؤول في تأكيد تقرير لشبكة (CNN): "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أفاد، مساء الاثنين، بأن سبعة من عناصره، بينهم ضابطان كبيران، قُتلوا في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصلية طهران في دمشق.

وأصدر الحرس الثوري بياناً ضمنه تنديداً شديداً بالهجوم، مؤكداً أن بين القتلى العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.

أخبار ذات صلة
مصادر عسكرية لـ "إرم نيوز": هكذا نفذت إسرائيل عملية "عالية الدقة" في هجوم دمشق
أمريكا
إيران
إسرائيل

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com