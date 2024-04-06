أمريكا تتأهب تحسبا لرد إيراني على هجوم القنصلية

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة؛ ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا، وفقا لرويترز.

وقال المسؤول في تأكيد تقرير لشبكة (CNN): "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أفاد، مساء الاثنين، بأن سبعة من عناصره، بينهم ضابطان كبيران، قُتلوا في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصلية طهران في دمشق.

وأصدر الحرس الثوري بياناً ضمنه تنديداً شديداً بالهجوم، مؤكداً أن بين القتلى العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.