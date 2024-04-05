مصادر عسكرية لـ "إرم نيوز": هكذا نفذت إسرائيل عملية "عالية الدقة" في هجوم دمشق

كان الهجوم الذي ألقت طهران بالمسؤولية عنه على إسرائيل ضربةً عسكرية نادرة الحدوث على مجمع دبلوماسي في أي مكان بالعالم، وربما هذا ما جعل القادة العسكريين الإيرانيين يعتقدون أن مجمع السفارة الإيرانية في دمشق مكان آمن لعقد اجتماع رفيع المستوى، وفي منأى عن الاستهداف الإسرائيلي، رغم وقوع عشرات الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

حدث الهجوم على سفارة محمية بموجب الأعراف الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية، ولكن السؤال ليس عن سبب استهداف إسرائيل مجمعا دبلوماسيا محميا بالقوانين الدولية، وهي التي لا تقف عند أي خطوط حمراء، وإنما كيف حصل الاستهداف، ومن ساهم في إيصال المعلومات الدقيقة للاستخبارات الإسرائيلية لتفعل ما فعلته؟

اختراقات عالية المستوى

مصادر عسكرية مطلعة على حيثيات ما حدث في حي المزة بدمشق، يوم الاثنين الماضي، في الأول من أبريل الجاري، تشير إلى وجود اختراقات عالية المستوى في آلية العمل التي يتبعها ما أسماه "محور المقاومة" الذي يضم إيران وحلفاءها.

وتقول المصادر المطلعة على آليات التنسيق، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، شرط عدم الكشف عن هويتها، إنه لا بد من الاعتراف بأن الاستخبارات الإسرائيلية تفوقت على الجميع، بمن فيهم ما يسمى "محور المقاومة"، وبالتالي فإن عملية الاختيار الدقيق للهدف والملاحقة والمتابعة، ومن ثم عملية الاستهداف للقادة الإيرانيين، وفي زمن لا يتعدى الدقائق، مؤشر خطير على حصول اختراق كبير وقاتل.