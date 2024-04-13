هولندا تحث إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه برانش سلوت إنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية اليوم السبت بأن على إيران ألا تهاجم إسرائيل وأن تتخذ إجراءات "لعدم التصعيد".

وأشارت في منشور على منصة "إكس"، إلى أنه "خلال المحادثة عبرت أيضا عن قلقي الكبير بشأن السفينة التي تم اختطافها في مضيق هرمز وأن هذا النوع من التصرفات يجب أن يتوقف"، بحسب ما ذكرت "رويترز".