الحرس الثوري الإيراني خلال الاستيلاء على السفينة
الحرس الثوري الإيراني خلال الاستيلاء على السفينةإرم نيوز

هولندا تحث إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه برانش سلوت إنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية اليوم السبت بأن على إيران ألا تهاجم إسرائيل وأن تتخذ إجراءات "لعدم التصعيد".

وأشارت في منشور على منصة "إكس"،  إلى أنه "خلال المحادثة عبرت أيضا عن قلقي الكبير بشأن السفينة التي تم اختطافها في مضيق هرمز وأن هذا النوع من التصرفات يجب أن يتوقف"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

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واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تهديد طهران بإغلاق المضيق أمام حركة السفن وإعلانها بأنها سترد على قصف يعتقد أنه إسرائيلي لقنصليتها في سوريا.

هولندا

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