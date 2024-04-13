أنباء عن اختطاف قوة خاصة إيرانية سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز (فيديو)
أفادت تقارير أولية، اليوم السبت، بتعرض سفينة مملوكة لجهة إسرائيلية لهجوم من جانب قوة إيرانية خاصة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوة الإيرانية سيطرت على السفينة عبر طائرة مروحية.
وذكرت التقارير أن السفينة البرتغالية "MCS ARIES" التي تعرضت للهجوم الإيراني، يتواجد على متنها 20 بحرياً فلبينياً وكانت تنقل حاويات للهند.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئياً لجهة إسرائيلية.
ورجحت إذاعة الجيش في بيان مقتضب أن تكون السفينة مملوكة لرجل الأعمال إيال عوفر الذي يعمل في مجال الشحن البحري.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بتعرض سفينة لحادثة في مضيق هرمز وأن سلطات إقليمية سيطرت على السفينة.
من جهتها، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول دفاعي بالشرق الأوسط قوله إن إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.