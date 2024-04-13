أنباء عن اختطاف قوة خاصة إيرانية سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز (فيديو)

أفادت تقارير أولية، اليوم السبت، بتعرض سفينة مملوكة لجهة إسرائيلية لهجوم من جانب قوة إيرانية خاصة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوة الإيرانية سيطرت على السفينة عبر طائرة مروحية.

وذكرت التقارير أن السفينة البرتغالية "MCS ARIES" التي تعرضت للهجوم الإيراني، يتواجد على متنها 20 بحرياً فلبينياً وكانت تنقل حاويات للهند.