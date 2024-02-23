نيويورك تايمز: خطط أمريكا لعزل روسيا فشلت بعد عامين من الحرب

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه مع دخول الصراع في أوكرانيا عامه الثالث، أصبحت فاعلية الجهود الرامية إلى عزل روسيا موضع شك. وأوضحت أنه رغم إدانة إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيين الذين وصفوا الرئيس فلاديمير بوتين بأنه طاغية ومجرم حرب، كانت ردود الفعل العالمية متباينة، فقد عززت دول بارزة، مثل الصين والهند والبرازيل، مكانة روسيا الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إن الرد الأولي على الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 شمل حملة دبلوماسية من قبل إدارة بايدن، إلى جانب الجهود المبذولة لتسليح القوات الأوكرانية وفرض عقوبات اقتصادية، مبينةً أن الهدف كان عزل روسيا اقتصاديًا وسياسيًا، وحث الشركات والدول على قطع العلاقات مع موسكو، إلا أنه وبعد مرور عامين، لا يزال بوتين بعيدًا عن الشخصية المنعزلة التي تصورها القادة الغربيون.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها روسيا، والتي تغذيها احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، سمحت لها بالتغلب على المعارضة الغربية، لافتة إلى أنه رغم الإدانات التي وجهتها الهيئات الدولية والسمعة المتضررة في أوروبا، فقد وجدت روسيا شركاء اقتصاديين جددا في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية.