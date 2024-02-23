كيف غيرت الحرب في أوكرانيا طريقة تفكير الجيوش؟

ناقش تقرير لموقع "بلومبيرغ"، مدى التحول في التفكير والأسلوب والعقيدة القتالية، وذلك بعد عامين من القتال بين روسيا من جهة، وأوكرانيا التي تقف خلفها الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون.

وبحسب التقرير، "ركزت الحرب على التحول في استخدام الطائرات دون طيار، ذات الكلفة المنخفضة، كسلاح رئيس ومفضل بدلاً من الدبابات والطائرات المقاتلة باهظة الثمن، وفتح آفاق جديدة أيضًا في البحث عن وسائل التشويش التي تُمكن المدافع من التعامل معها والحد من فعاليتها في تدمير أهداف حيوية واستراتيجية".

ووفقا لتقديرات صناعية، من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمي للطائرات دون طيار إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يقرب من عشرة أضعاف مقارنة بالعام الذي سبق الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف التقرير، أن "الحرب في أوكرانيا أعادت إلى الواجهة نظرية التحالفات ودفعت دولاً امتنعت في السابق عن الدخول في الصراعات ونأت بنفسها عن الحروب مثل السويد وفنلندا، للتسابق إلى الانضمام لحلف الناتو".

وفي السياق، جددت أوكرانيا مساعيها للانضمام إلى كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.