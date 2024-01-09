الكشف عن اجتماع سرّي في الرياض بشأن "صيغة زيلينسكي للسلام"

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن اجتماعًا سرّيًا عُقد بين ممثلي أوكرانيا والدول الغربية والجنوب العالمي، بشأن ما يسمّى "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يسفر عن نتائج حاسمة.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر أن "الاجتماع جرى في الرياض بسرية تامة، في السادس عشر من الشهر الماضي، بحضور الهند وتركيا"، مؤكدة أنه "لم يتم إحراز أي تقدم يذكر" فيه.

وأضافت، نقلاً عن المصادر ذاتها، أنه خلال المناقشة "حاول حلفاء أوكرانيا حشد الدعم لشروط كييف بشأن المفاوضات مع روسيا".

وفي الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا ودول مجموعة السبع "مقاومة الدعوات من دول الجنوب العالمي للتعامل بشكل مباشر مع روسيا" بشأن هذه القضية.

وفي حديثه عبر رابط فيديو للمشاركين في قمة مجموعة العشرين، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كان زيلينسكي قال إن كييف لديها "خطتها الخاصة لتحقيق السلام" وهي مكونة من 10 نقاط، من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين وفق صيغة الكل مقابل الكل"، واستعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن كييف تصر على تزويدها بضمانات أمنية دولية، مضيفًا أن أوكرانيا تريد تحقيق إنشاء آلية دولية لتعويضها عن خسائر العمليات العسكرية على حساب الأصول الروسية.