روسيا تكشف خطط جيشها في أوكرانيا لعام 2024

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الجيش الروسي يعمل وفق إستراتيجية تهدف إلى تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية.

وأشار شويغو إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في العام الماضي بلغت 215 ألف شخص و28 ألف سلاح متنوع. وأفاد في مؤتمر صحفي، أن جيش بلاده بدأ إستراتيجيته العام الماضي وسيستمر بالعمل بها.

وعن تجهيزات الجيش الروسي في العام الجديد، أشار شويغو إلى أنه سيستمر في تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة.

وأضاف شويغو، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد عددا من الأولويات والمهام النظامية لوزارة الدفاع؛ ومن أهمها "الحفاظ على الاستعداد القتالي للثالوث النووي على أعلى مستوى؛ ما يضمن التوازن الإستراتيجي في العالم".