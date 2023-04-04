روسيا: تعليق "نيو ستارت" أتاح خيارات أمنية جديدة

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة أتاح لموسكو فرصا جديدة لضمان أمنها.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن، في فبراير شباط، انسحاب روسيا من المعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية للحد من انتشار الأسلحة النووية بين القوتين العظميين.

وقال مسؤولون روس إنه "من الحماقة مشاركة المعلومات المتعلقة بالقدرات النووية لروسيا مع الولايات المتحدة التي يمكن أن تنقل هذه المعلومات إلى أوكرانيا".