روسيا: تعليق "نيو ستارت" أتاح خيارات أمنية جديدة
نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة أتاح لموسكو فرصا جديدة لضمان أمنها.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن، في فبراير شباط، انسحاب روسيا من المعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية للحد من انتشار الأسلحة النووية بين القوتين العظميين.
وقال مسؤولون روس إنه "من الحماقة مشاركة المعلومات المتعلقة بالقدرات النووية لروسيا مع الولايات المتحدة التي يمكن أن تنقل هذه المعلومات إلى أوكرانيا".
وقال ريابكوف لقناة روسيا 24 الإخبارية: "حصلنا لأنفسنا على فرص إضافية لضمان أمننا.. الولايات المتحدة تستخدم أي قناة وأي نافذة للتعرف على طبيعة وضعنا العسكري، لذا فإن تعليق عمليات التفتيش واتفاقيات مشاركة البيانات من خلال معاهدة نيو ستارت سيعرقل نشاط المخابرات الأمريكية في جمع المعلومات".
وتقول روسيا إنها ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكن نشرها بموجب معاهدة نيو ستارت على الرغم من تعليق مشاركتها.
وأضاف ريابكوف أيضا أن على الغرب أن يأخذ في الحسبان قرار روسيا الخاص بنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ريابكوف قوله: "على خصومنا أن يدركوا حقيقة ما يحدث حولهم. لا تصعدوا، لا تستفزونا".