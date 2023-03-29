ردًا على تعليق "نيو ستارت".. أمريكا تحجب بيانات نووية عن روسيا

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها ستحجب بعض البيانات بشأن أسلحتها النووية، موضحًا أن ذلك يأتي ردًا على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

وبينما لم ينسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسميًا من المعاهدة، التي تحد من الترسانتين النوويتين الإستراتيجيتين المنتشرتين للجانبين، فإن تعليقه للمشاركة، في 21 فبراير/ شباط، يعرض للخطر آخر ركيزة متبقية للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة أن ترد على انتهاك روسيا لمعاهدة نيو ستارت، باتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للإلغاء من أجل حمل روسيا على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها".