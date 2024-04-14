عبد اللهيان: الرد الإيراني مجرد "توبيخ" لإسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات بلاده، مساء السبت وفجر الأحد، كانت محدودة، مشيرا إلى أن هذا الرد جاء في إطار الدفاع المشروع والحازم والطبيعي عن النفس، وفق قوله.

وقال عبد اللهيان، خلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمين في طهران، إن إسرائيل باستهداف القنصلية في دمشق فهمت ضبط النفس الإيراني بشكل خاطئ، منددا في الوقت ذاته بارتكاب تل أبيب "مجازر الإبادة في غزة والضفة الغربية يوميا"، على حد تعبيره.

واتهم الوزير الإيراني حلفاء إسرائيل بإعاقة محاولة إيران الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي لإدانة استهداف القنصلية في دمشق، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل"، وفق قوله.

واعتبر عبد اللهيان أن عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان لإدانة استهداف القنصلية في دمشق شجّع رئيس الوزراء الإسرائيلي على خرق القوانين.

وأوضح عبد اللهيان أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل كانت محدودة، إذ لم تستهدف القوات الإيرانية مواقع اقتصادية ولا مدنية، فيما كانت هذه القوات دقيقة جدا في الرد العسكري، الذي جاء لـ"التوبيخ والتحذير"، وفق قوله.

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار ودول المنطقة، قبل 48 ساعة، بأن الرد هو دفاع مشروع وحق مشروع، لافتا إلى أن دول الجوار قامت بإبلاغ واشنطن أنها لا تستطيع استخدام أراضيها وأجوائها لإعاقة إيران.