شرطة ألبانيا تداهم مدينة يسكنها معارضون إيرانيون

نفذت شرطة ألبانيا، الثلاثاء، عمليات بحث في مدينة يسكنها معارضون إيرانيون، يشتبه بهم بتدبير هجمات إلكترونية ضدّ مؤسسات أجنبية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووصل أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، الذين تستضيفهم مدينة "أشرف 3"، التي تقع شمال غرب العاصمة تيرانا، إلى 2800 شخص منذُ أن وافقت ألبانيا في العام 2013 على استضافة 200 عضو في المنظمة،بناء على طلب واشنطن والأمم المتحدة، بعد قصف معسكرهم في العراق.

وقالت الشرطة الألبانية في بيان، إن عمليات البحث جاءت بناءً على أوامر القضاء الألباني، وذلك بسبب "انتهاك الاتفاقات والالتزامات"، التي قطعتها المنظمة "عندما استقرّت في البانيا لأغراض إنسانية فقط".

في حين أن وسائل الإعلام الألبانية قالت إنّ عمليات الشرطة نُفّذت في إطار التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن عناصر الشرطة صادروا أجهزة كمبيوتر وبرمجيات.