صحيفة عبرية: ألبانيا تلجأ لإسرائيل لتعزيز قدراتها السيبرانية

يعتزم رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، طلب مساعدة إسرائيل في مجال الفضاء السيبراني، عقب هجمات إيرانية إلكترونية خطيرة أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين تيرانا وطهران، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.

ويبدأ راما، اليوم الأحد، زيارة إلى إسرائيل، عقب اتهامات أطلقتها ألبانيا ضد إيران في سبتمبر/ أيلول الماضي، بشن هجوم سيبراني واسع، حيث أكدت الصحيفة العبرية أن هدف الزيارة هو طلب المساعدة الإسرائيلية من أجل تعزيز قدرات ألبانيا في هذا الصدد.

ويعقد رئيس الوزراء الألباني اجتماعا مع رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد، كما يلتقي الإثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، وبعدها سيعقد اجتماعا منفصلُا مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست ميكي ليفي.

وحسب الصحيفة، يضم الوفد الألباني وزراء ونواب وزراء، فضلا عن مسؤولين في مجال الأمن السيبراني ومجالات أخرى، إذ يعتزم هؤلاء عقد لقاءات مع رؤساء شركات إسرائيلية رائدة في مجال الفضاء السيبراني وأمن المعلومات.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن اجتماعا منفصلا سيعقده الوفد الألباني مع رئيس الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني غابي بورتنوي.

وأعلنت تيرانا قبل شهر ونصف الشهر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وطُلب من الوفد الدبلوماسي الإيراني مغادرة العاصمة الألبانية خلال 24 ساعة.

وأتى هذا التطور عقب اتهامات وجهتها الحكومة الألبانية لإيران بشن هجوم سيبراني واسع النطاق في 15 يوليو/ تموز الماضي، وأن هذا الهجوم نُفذ بواسطة قراصنة حاسوب، هم أنفسهم من شنوا هجوما سابقا على أهداف إسرائيلية.

وتسبب الهجوم المنسوب لإيران في توقف مواقع حكومية ألبانية، إضافة إلى خدمات رقمية توفرها الحكومة للجمهور.