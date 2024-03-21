اليابان: 4 سفن صينية انتهكت مياهنا الإقليمية
أعلنت اليابان، اليوم الخميس، عن "انتهاك" سفن تابعة لخفر السواحل الصيني، مياهها الإقليمية حول جزر سينكاكو المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
وبحسب بيان خفر السواحل في منطقة ناها بمقاطعة أوكيناوا اليابانية، فقد انتهكت 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني المياه الإقليمية اليابانية.
واقتربت السفن الصينية من الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كوبا جيما وغادرت المنطقة بعد بقائها في المنطقة لمدة ساعتين، وذلك عقب تحذيرات خفر السواحل الياباني.
يشار إلى أن الجزر المتنازع عليها، يطلق عليها الصينيون اسم " دياويو" فيما تسميها اليابان "سينكاكو"، وهي محل نزاع بين اليابان والصين وتايوان، المطالبة بحق السيادة على الجزر، وتقع قبالة الساحل الشرقي للصين والساحل الجنوبي الغربي لليابان.
وكانت حدة التوتر ارتفعت بين الصين واليابان في أيلول/ سبتمبر 2012، بعد إعلان اليابان ملكيتها للجزر غير المأهولة وهي 5 جزر و3 صخور، فيما ردت الصين على ذلك بإرسال سفن مراقبة إليها بين الفترة والأخرى.