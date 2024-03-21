اليابان: 4 سفن صينية انتهكت مياهنا الإقليمية

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، عن "انتهاك" سفن تابعة لخفر السواحل الصيني، مياهها الإقليمية حول جزر سينكاكو المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وبحسب بيان خفر السواحل في منطقة ناها بمقاطعة أوكيناوا اليابانية، فقد انتهكت 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني المياه الإقليمية اليابانية.