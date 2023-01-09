بن غفير يحظر رفع العلم الفلسطيني في البلدات العربية داخل إسرائيل

أوعز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي منطقة أو تظاهرة، وفي الساحات العامة داخل المدن العربية بإسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن سلسلة قرارات اتخذها الوزير المعروف بتشدده تجاه الفلسطينيين، منذ تسلمه المنصب بالحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث سبقتها إجراءات عقابية تجاه الأسرى الفلسطينيين بالسجون، وغيرها من الخطوات.