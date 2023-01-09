بن غفير يحظر رفع العلم الفلسطيني في البلدات العربية داخل إسرائيل
أوعز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي منطقة أو تظاهرة، وفي الساحات العامة داخل المدن العربية بإسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن سلسلة قرارات اتخذها الوزير المعروف بتشدده تجاه الفلسطينيين، منذ تسلمه المنصب بالحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث سبقتها إجراءات عقابية تجاه الأسرى الفلسطينيين بالسجون، وغيرها من الخطوات.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبر موقع "تويتر"، "أوعزت بمنع رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية الذي يمثل التضامن مع منظمة إرهابية" على حد تعبيره.
وذكرت القناة "13" العبرية، أن بن غفير، أصدر أوامره المباشرة للشرطة الإسرائيلية بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي تظاهرة أو حدث داخل المناطق التي تخضع تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأكدت القناة العبرية، أن توتراً شديداً نشأ بين بن غفير، ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، بعد القرار الجديد، كما تجاهل تعليماته لمنع الاحتفالات بخروج الأسير كريم يونس.
وأوضحت القناة، أن القرار جاء بعد الاحتفالات بخروج الأسير كريم يونس من السجون الإسرائيلية، والتي رفع خلالها العلم الفلسطيني في بلدته وادي عارة، داخل إسرائيل.
ووفقاً لتوجيهات بن غفير، سيتم منح كل ضابط إسرائيلي بالشرطة سلطة إزالة الأعلام الفلسطينية، بحيث لم يعد هناك حاجة لموافقة قائد منطقته.
من جهتها قالت القناة "12" العبرية، إن "الوزير بن غفير استدعى كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية من بينهم المفوض يعقوب شبتاي وقام بتوبيخهم بسبب عدم تطبيق بعض سياساته التي حددها".
كما أوعز الوزير بن غفير، للشرطة الإسرائيلية بمنع إقامة أي احتفالية لاستقبال الأسير ماهر يونس المخطط الإفراج عنه في غضون أسبوع ونصف.
وكان وزير الأمن الداخلي بالحكومة السابقة عومر بارليف، أوعز للشرطة أثناء منصبه، بعدم إنزال العلم الفلسطيني في حال رفعه بالمظاهرات داخل المدن المختلطة بإسرائيل.