عشرات القتلى والجرحى في انفجارين قرب مقبرة قاسم سليماني في إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن 50 شخصا قتلوا وأصيب عشرات في انفجارين، اليوم الأربعاء، قرب مقبرة أثناء إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني العام 2020 في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية.

ووصف التلفزيون الإيراني الرسمي، الانفجارين قرب مرقد قاسم سليماني "بالهجوم الإرهابي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي السياق، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، عن بدء إخلاء وإغلاق مرقد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، وبدء عملية إخراج الزوار من هذا المرقد.

وقال التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصادر أمنية أن أعداد الجرحى والشهداء ربما أكثر مما يتم تداوله"، مضيفة أنه "قمنا بإغلاق مقبرة شهداء كرمان ومنع الناس من دخول المقبرة كما جرى إخراج الموجودين منها".

وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع المراسم، حيث تجمع مئات الإيرانيين لإحياء ذكرى مقتل سليماني.

وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين... لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".