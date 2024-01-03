اغتيال العاروري.. إيران تتوارى خلف "الوعيد" وتفوّض الرد للميليشيات

تبرأت إيران من أي تصرفات تقوم بها الميليشيات المسلحة الموالية لها في المنطقة ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، فيما ترفض الدخول المباشر في حرب مع إسرائيل.

وبدا التناقض واضحاً في المواقف الإيرانية وذلك في تصاعد مستوى التوترات في المنطقة، خاصةً بعد اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الليلة الماضية، بهجوم طائرة مسيرة استهدف مقر إقامته في بيروت.

وتلقت طهران ضربة "موجعة" من قبل تل أبيب قبل أسبوعين، باغتيال المستشار العسكري والقائد في الحرس الثوري العميد رضي موسوي، الذي استهدف أيضاً بطائرة مسيرة في منزله في منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق.

وقال أمير سعيد إيروني سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "الكيان الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأخطاء الدولية ضد إيران ويجب محاسبته"، مضيفاً: "لسنا مسؤولين عن تصرفات أي فرد أو مجموعة في المنطقة"، في إشارة إلى تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثيين والفصائل العراقية ضد مصالح أمريكا وإسرائيل.

لا حرب مباشرة مع إسرائيل

من جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، الأربعاء، إن بلاده لن تدخل في حرب مباشرة مع "النظام الصهيوني"، مضيفاً "لأننا لا نعترف بهذا النظام".

حديث شهرياري جاء في حديثه لموقع "إرم نيوز" عن موقف طهران بشأن الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل بعد اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت بطائرة مسيرة في بيروت الليلة الماضية.

وأوضح شهرياري، "هذه الاغتيالات ليست المرة الأولى أو الثانية من عمل إسرائيل، بل هو العمل المستمر لهذا النظام، وقد جرى اغتيال المستشار العسكري في الحرس الثوري رضي الموسوي قبل أسبوعين في العاصمة دمشق".