إيران تحرج حماس بشأن عملية طوفان الأقصى.. والحركة ترد

"طوفان الأقصى هي إحدى العمليات الانتقامية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني".

كانت تلك تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني "رمضان شريف"، والتي نفت حركة حماس صحة ما ورد فيها في بيانٍ صادر عنها قائلةً: "أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردًّا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

التصريحات التي نقلتها "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية، أكدت أن "هذه الانتقامات ستبقى مستمرة".

وأفادت الوكالة بأن تصريحات شريف جاءت خلال مؤتمر صحفي قدم خلاله تعازيه بالعميد رضي موسوي علي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا، وأحد مساعدي سليماني، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية في 25 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن بلاده "تحتفظ بحق الانتقام" وإنها ستنتقم لدم موسوي "في الوقت المناسب".

وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية بأن "إيران تحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردًّا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".