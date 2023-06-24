بعد تمرد بريغوجين.. ما أسباب الخلاف بين فاغنر والجيش الروسي؟

تصاعدت وتيرة الأحداث، يوم الجمعة، بين قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، والقادة العسكريين الروس، والتي باتت تنذر بخطر وقوع حرب أهلية، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين.

واتهمت السلطات الروسية قائد "فاغنر" بتنظيم تمرد مسلح، فيما رد بريغوجين على تلك الاتهامات بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان إيغور كوناشينكوف يسعيان لتدمير المجموعة.

ودعا قائد فاغنر، الجمعة، إلى تمرد مسلح ضد قيادة الجيش الروسي التي اتهمها بقصف معسكرات "فاغنر" في الخطوط الخلفية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر المجموعة، الأمر الذي نفته قيادة الجيش الروسي.

وكان الرئيس الروسي قد تعهد في خطابه، اليوم، بإجراءات "صارمة وقاسية"، ردًا على تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية.

باخموت فتيل الأزمة

على مدار الأشهر الماضية، تكبدت القوات الروسية المكونة أساسا من قوات "فاغنر" خسائر فادحة راح ضحيتها الآف من عناصرها، أثناء محاولتها الاستيلاء على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وفق ما ذكرته "وول ستريت جورنال".

ولم يتوقف بريغوجين عن توجيه الانتقادات لتسلسل الهرم العسكري لروسيا في محاولة منه لحسم الصراع على السلطة ضد القادة العسكريين لقيادة العمليات البرية في شرق أوكرانيا.

وفي آذار/مارس الماضي، اتهم بريغوجين الشرطة العسكرية في الجيش الروسي بإعاقة وصول المتطوعين، كما اتهم في 5 مايو/ آيار الماضي وزارة الدفاع الروسية بعدم تسليم قواته الذخيرة خلال معارك خاضتها في باخموت، وليوجه بعدها اتهامات للقوات الروسية النظامية بالفرار من مواقعها قرب باخموت الشهر الماضي.