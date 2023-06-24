قائد فاغنر يطالب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بالقدوم إليه

طالب رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريجوجن في مقطع مصور نشر اليوم السبت، وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف بالقدوم لمقابلته في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وقال بريجوجن، في مقطع فيديو نشرته الخدمة الإعلامية الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه موجود الآن في مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي في روستوف أون دون.