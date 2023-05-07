إسرائيل.. محادثات التعديلات القضائية تصل ذروتها ومخاوف من انفجارها

وفي حزب "يوجد مستقبل"، أرادوا البدء في مناقشة تكوين لجنة اختيار القضاة، التي تعتبر جوهر النزاع، مشيرين إلى أنها ستكون مؤشراً على نوايا الائتلاف، لأنها تدور حول جوهر الإصلاح والخلاف، بينما اعتقد ممثلو "المعسكر الرسمي"، أنه من الخطأ إجراء مناقشة حول قضايا محددة، وإنما مناقشة شاملة بشأنها، وفقاً للتقرير.

وفي المحادثات الخاصة التي أجراها مسؤولون من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، قيل إنه يجب التوصل إلى اتفاقات، لأن ثمن الخلافات قد يكون باهظًا للغاية بالنسبة لإسرائيل، ويجب القيام بكل شيء لتجنب ذلك.

ومع ذلك، اختار بعض السياسيين مؤخرًا التأكيد على الخلافات، وعلى سبيل المثال، قال وزير العدل ياريف ليفين هذا في خطابه في القدس، وكذلك قاله كل من بيني غانتس ويائير لابيد عندما ردوا عليه.

وجرت المباحثات على ثلاث مراحل، حيث عقد مركز التفاوض المكلف من قبل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، جلسات بشكل منفصل مع فريق الائتلاف ثم مع فريق المعارضة، ثم عقدت جلسة مكتملة النصاب.

وخلال المحادثات، كرر كل جانب أن وجودهم في القاعة حقيقي وصادق ويهدف إلى تحقيق اتفاق واسع النطاق، ولا ينوي أحد التواجد في القاعة لإضاعة الوقت.