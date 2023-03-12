مقربون من نتنياهو يتهمون إدارة بايدن بتمويل الاحتجاجات ضد خطة "إصلاح القضاء"

وقال الموقع العبري الأحد، إن "مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى مقربا من نتنياهو وشارك في زيارته الأخيرة لإيطاليا، ادعى أن إدارة بايدن تقدم تمويلاً جزئياً للاحتجاجات الأسبوعية ضد خطة إصلاح القضاء".

ونقل الموقع العبري، عن المسؤول الإسرائيلي الذي لم يسمه قوله: "هذا الاحتجاج يتم تمويله وتنظيمه بملايين الدولارات، نحن نتابع الحدث، وهناك مركز منظم يتفرع منه جميع المتظاهرين بطريقة منظمة".

وأشار الموقع، إلى أن "نجل بنيامين نتنياهو، يائير، روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقال نشر على موقع (بريتبارت) اليميني يدعي أن وزارة الخارجية الأمريكية مولت إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات".