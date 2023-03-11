هل ستعيد الولايات المتحدة النظر في صداقتها مع إسرائيل؟

وقالت الشبكة: "بالنسبة لإدارة بايدن، التي رددت العديد من هذه المخاوف، فإن السؤال الملح هو ما إذا كانت تستلزم أي تغيير في السياسة تجاه دولة تعتمد بشكل كبير على المساعدة والتعاون العسكري والدعم السياسي الدولي من واشنطن".

ونقلت الشبكة عن دانيال كيرتزر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش القول إنه: "يجب على الولايات المتحدة دعم مخاوفها بالأفعال".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في وقف البرامج الثنائية مع إسرائيل- لكن ليست المساعدات الأمنية - ودعم قرارات مجلس الأمن التي تنتقد إسرائيل والتي منعتها الولايات المتحدة تاريخيًا.. ربما حان الوقت لإرسال هذا النوع من الإشارات".

وفي الأسبوع الماضي، انضم كيرتزر إلى ما يقرب من 150 سفيرًا سابقًا وحاخامًا وزعيمًا لمنظمات يهودية لتوقيع خطاب يعارض زيارة الولايات المتحدة المخطط لها هذا الأسبوع من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف نفسه بأنه "فاشي"، بينما دعا آخرون إدارة بايدن إلى رفض منح سموتريتش تأشيرة دخول.