الاتحاد الأوروبي يدرس سبل تدارك تراجعه الاقتصادي

يناقش قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، في بروكسل سبل تجاوز حالة التراجع الاقتصادي التي يعاني منها الاتحاد قياسًا بقوى دولية.

ويسّجل الاتحاد الأوروبي تراجعًا اقتصاديًّا في مواجهة الصين والولايات المتحدة، لكنه يراهن على حجم سوقه التي تعد نحو نصف مليار نسمة لتحقيق الانتعاش.

ويُجمع القادة على أن أوروبا تتراجع في السباق العالمي للابتكار في شتى المجالات، من البطاريات إلى الذكاء الاصطناعي مرورًا بالألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية.

وتخسر الصناعة الأوروبية أسواقًا على وقع ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعاني منافسة دول تستفيد من دعم حكومي مكثف وتنظيمات متساهلة.