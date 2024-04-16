الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعتزمان توسيع عقوباتهما على إيران

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل، ليل السبت الأحد، وفقًا لفرانس بريس.

وقال بوريل إثر اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية دول الاتحاد: "تقضي الفكرة بتوسيع نظام (العقوبات) الموجود فيما يتصل بالمسيّرات الإيرانية".

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل، مشيرة إلى أن الإجراءات قد تستهدف تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "فيما يتعلق بالعقوبات، أتوقع تمامًا أن نتخذ إجراءات عقابية إضافية على إيران خلال الأيام المقبلة".