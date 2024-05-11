أمريكا.. رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى جامعة وسط اعتقالات واسعة (فيديو)

اعتقال 33 شخصا في جامعة بنسلفانيا

وجاء في تقرير لصحيفة طلابية أن أفرادا من شرطة فيلادلفيا مسلحون بعتاد مكافحة الشغب أبعدوا الصحفيين عن المخيم في جامعة بنسلفانيا قبل هدم الخيام وإلقاء متاع المحتجين في شاحنة قمامة. وقالت إدارة السلامة العامة في بنسلفانيا إن نحو 33 شخصا اعتقلوا.

وقال الرئيس المؤقت لجامعة بنسلفانيا جيه. لاري جيمسون في وقت سابق هذا الأسبوع إنه "في وجود المخيم، يصبح الحرم الجامعي كل يوم أقل أمانا"، مستشهدا بتقارير عن مضايقات وتهديد لفظي وتشويه معالم الحرم الجامعي.

وحدثت واقعة مماثلة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالقرب من بوسطن. وقال طلاب إن شرطة مكافحة الشغب اعتقلت 10 طلاب محتجين على الأقل قبل تفكيك الخيام وإزالة متاعهم.

اعتقالات "سلمية"

وذكرت سالي كورنبلوث، رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بأن الشرطة اعتقلت "سلميا" 10 أشخاص، الجمعة، بعد تصاعد اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وقالت لجنة التضامن مع فلسطين في جامعة هارفارد عبر منشور على "إنستغرام" إن مسؤولي الجامعة بدأوا يوم الجمعة إصدار قرارات بوقف الطلاب الذين شاركوا في مخيم احتجاج في حرم الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.