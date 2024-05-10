جامعات إسبانيا تعرب عن استعدادها لتعليق تعاونها مع إسرائيل‎

أبدت الجامعات الإسبانية، الخميس، استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تعرب عن "التزام واضح بالسلام"، مع احتدام الحرب في غزة.

واكتسبت الاحتجاجات الطالبية زخماً في جميع أنحاء أوروبا الغربية، في الأسابيع الأخيرة، حيث طالب المتظاهرون بوقف إراقة الدماء في غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل، مستلهمين في تحركهم التظاهرات التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.

وفي بيان، دان مجلس الجامعات الإسبانية "كرو" أعمال العنف وأعلن عن دعمه للاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا.

وتأسس مجلس الجامعات عام 1994 وهو يضم ما مجموعه 76 جامعة إسبانية، 50 عامة و26 خاصة.

وطالب المجلس بوقف فوري للأعمال الإسرائيلية في غزة، متعهدا "مراجعة العلاقات، وإذا لزم الأمر، تعليق التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي لم تعرب عن التزامها الراسخ بالسلام واحترام القانون الإنساني الدولي".