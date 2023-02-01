أردوغان: نرفض عضوية السويد بحلف الأطلسي "ما داموا يسمحون بإحراق القرآن"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن موقف بلاده إيجابي إزاء طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ولكنها لا تدعم طلب السويد.

وقال أردوغان: "موقفنا إزاء فنلندا إيجابي، ولكنه ليس إيجابيًا تجاه السويد"، وذلك خلال خطاب موجه إلى نواب البرلمان من حزبه، العدالة والتنمية.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا، وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت.

وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم بالتحديد اتخاذ موقف أكثر صرامة من حزب العمال الكردستاني وجماعة أخرى تنحي عليها تركيا باللائمة في محاولة انقلاب عام 2016.