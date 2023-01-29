أردوغان: قد نوافق على انضمام فنلندا لـ"الناتو" دون السويد

لمَّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى أن تركيا "قد توافق" على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دون أن تقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد.

وقال أردوغان ردًا على سؤال عن ترشح البلدين المذكورين في شمال أوروبا للانضمام إلى الحلف خلال لقاء متلفز مع شبان: "عند الضرورة، قد نوجّه رسالة مختلفة فيما يتصل بفنلندا، والسويد ستُصدم حين نوجّه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".

وكان أردوغان قال، الأسبوع الماضي، إن السويد "يجب ألا تتوقع دعم بلاده لانضمامها للحلف بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم تضمن حرق نسخة من المصحف".