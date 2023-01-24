أردوغان يهدد السويد بعد حرق نسخة من القرآن

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السويد، بعد حرق اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال أردوغان: "أولئك الذين تسببوا في الفعل الفاضح (حرق نسخة من القرآن) أمام سفارة بلادنا، يجب عليهم أن لا يتوقعوا أي مكرمة منّا فيما يتعلق بطلبات العضوية في الناتو".

وأضاف الرئيس التركي: "فاليعذرونا، لقد قلناها منذ البداية أنتم تسمحون للمنظمات الإرهابية بأن تسرح و تمرح في شوارعكم وبعدها تنتظرون منّا الدعم لتنضموا إلى الناتو، لانقبل بشيء مثل هذا، ولا تنتظروا منّا دعماً كهذا".

وتابع: "مادمتم تحبُّون أعضاء المنظمات الإرهابية وأعداء الإسلام لدرجة أنكم تحمونهم وتدافعون عنهم فننصحكم بأن تلجؤوا إليهم ليدافعوا عن بلدكم".

وأدت الاحتجاجات في ستوكهولم يوم السبت ضد تركيا، والتي أحرقت خلالها نسخة من القرآن، إلى تصاعد التوتر مع تركيا التي تحتاج السويد دعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".