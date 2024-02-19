وسط تغير مناخي وصراعات.. كابوس الجوع يهدد غرب ووسط أفريقيا

ترسم الأمم المتحدة مستقبلا حالكا لمنطقتي غرب ووسط أفريقيا، متوقعة معاناة نحو 50 مليون شخص من الجوع في العام الحالي؛ بسبب مزيج من الصراعات والتطرف وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما يشكل ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.

ففي بلدان الساحل، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد إلى 6.2 مليون شخص في 2024، بزيادة 16%، وفقًا لتحليل إقليمي جديد للأمن الغذائي أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالات إنسانية أخرى.

وقالت المديرة الإقليمية بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، مارغوت فاندرفيلدين: "لا يزال الجوع الحاد عند مستويات قياسية في المنطقة، ومع ذلك فإن التمويل اللازم للاستجابة لا يواكب ذلك".

وأضافت أن "التمويل غير الكافي يعني أن الجياع المعتدلين سيضطرون إلى تخطي وجبات الطعام واستهلاك كميات أقل من الطعام المغذي؛ ما يعرضهم لخطر الوقوع مرة أخرى في مراحل الأزمات أو الطوارئ؛ ما يديم دورة سوء التغذية".

ووفق تقرير أممي، فإن أكثر من أسرتين من كل ثلاث أسر في غرب ووسط أفريقيا لا تستطيع تحمل تكاليف الوجبات الغذائية الصحية، فيما تعد تكلفة النظام الغذائي المغذي اليومي في دول الساحل الوسطى (بوركينا فاسو ومالي والنيجر)، أعلى بنسبة 110% من الحد الأدنى للأجور اليومية في المنطقة.