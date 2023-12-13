إحباط في واشنطن من تصريحات نتنياهو الأخيرة

سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على إحباط واشنطن المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب طريقته في إدارة حرب غزة وخطابه المناهض للسلطة الفلسطينية، ونقلت عن مصادرها قولهم إن إدارة بايدن مقتنعة أن بنيامين نتنياهو يستغل هذه الحرب لمصالح انتخابية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولَين أمريكيَّين أن إدارة بايدن مقتنعة بشكل متزايد بأن نتنياهو بدأ إجراء “حملة انتخابية” مع تصعيد رئيس الوزراء خطابه ضد السلطة الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين اللذين تحدثا للصحيفة العبرية شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن "هذا ليس نهجًا على مستوى الحكومة. إنه صادر بشكل أساس من رئيس الوزراء، وهو أمر مثير للاهتمام”.

وعلقت "تايمز أوف إسرائيل" قائلة "يبدو أن ربط دوافع نتنياهو بالمصالح السياسية بدلًا من المصالح الأمنية يكشف عن الإحباط المتزايد في واشنطن تجاه رئيس الوزراء".