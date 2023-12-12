بايدن يعلن تخليه عن حكومة نتنياهو "المتشددة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت فقد الدعم بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة.

وأضاف بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن:"لابد لنتنياهو من تغيير حكومته المتشددة".

وقال بايدن، إن حكومة نتنياهو هي الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل ولا تؤمن بحل الدولتين.

جاء ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس، واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.