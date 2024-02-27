الشيشان.. حكم بسجن شاب أحرق القرآن "بأمر من أوكرانيا"

حكم القضاء الشيشاني بسجن شاب أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم في مايو/أيار 2023 في مدينة فولغوغراد الروسية، "بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية"، حسب اعترافه.

وقررت محكمة في عاصمة جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي، الحكم على الشاب نيكيتا جورافيل بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر. وكان المدعون في هذه القضية 13 إماماً لمساجد في غروزني.

وأعلن القاضي رسلان داندايف أن "العقوبة النهائية المفروضة هي السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر في مستعمرة إصلاحية تابعة للنظام العام"؛ لإدانة المتهم بموجب مواد الشغب وإهانة مشاعر المؤمنين، في القانون الجنائي الروسي.

وبحسب المحققين، فقد تم حرق القرآن بالقرب من مسجد في مدينة فولغوغراد يوم 19 مايو 2023. وكان قد جرى القبض على الشاب، وإحالة محاكمته في القضية إلى جمهورية الشيشان.

وأثناء الاستجواب، قال نيكيتا جورافيل إنه نفذ هذه العملية "بتوجيه من الخدمات الخاصة الأوكرانية مقابل مكافأة قدرها 10 آلاف روبل (108 دولارات)".