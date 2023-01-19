إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد

بدأ سائقو قطارات ومعلمون وعمال مصافٍ وغيرهم من الفرنسيين إضرابًا عن العمل اليوم الخميس، احتجاجًا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا.

وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختبارًا كبيرًا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقول، إن خطته لإصلاح نظام التقاعد، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية بشكل كبير، ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.

وتواجه النقابات العمالية تحديًا لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة‭‭ ‬‬إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.