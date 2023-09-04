مخاوف أمنية من أعمال انتقامية بين أفراد الجالية الأريتيرية في إسرائيل

قال موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في تل أبيب كشفت عن أجواء مشحونة ومتوترة داخل الجالية الإرتيرية في إسرائيل.

وشهدت شوارع تل أبيب السبت الماضي أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين مجموعتين من طالبي اللجوء من الجالية الإرتيرية، الأولى تناهض النظام الإريتري، وتُعرف بـ "الزرقاء"، والثانية مؤيدة للنظام وتعرف بـ "الحمراء".

وأعرب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، عن خشيته من أن تؤدي المواجهات العنيفة إلى أعمال انتقامية بين أفراد الجالية مستقبلًا.

وقال شبتاي في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، إن "التحقيقات مستمرة للتعرف على هوية مثيري الشغب الذين عرَّضوا أرواح الناس للخطر خلال الاضطرابات وسيتم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء".