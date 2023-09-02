إصابة العشرات إثر اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وإريتريين في تل أبيب

اندلعت مواجهات عنيفة، ظهر اليوم، بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من طالبي اللجوء من دولة إريتريا، أثناء مظاهرة نظموها احتجاجا على نية سفارة بلادهم إقامة احتفالية بمناسبة عيد استقلال أريتريا .

وأصيب العشرات من المحتجين بجروح؛ جراء تعرضهم لإطلاق النار من الشرطة الإسرائيلية، خلال تفريق المظاهرة، كما أصيب أكثر من 27 عنصرا من الشرطة؛ جراء تعرضهم لإلقاء الحجارة والضرب بالعصي.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود إصابات خطرة بين المحتجين ورجال الشرطة.