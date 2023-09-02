إصابة العشرات إثر اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وإريتريين في تل أبيب
اندلعت مواجهات عنيفة، ظهر اليوم، بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من طالبي اللجوء من دولة إريتريا، أثناء مظاهرة نظموها احتجاجا على نية سفارة بلادهم إقامة احتفالية بمناسبة عيد استقلال أريتريا .
وأصيب العشرات من المحتجين بجروح؛ جراء تعرضهم لإطلاق النار من الشرطة الإسرائيلية، خلال تفريق المظاهرة، كما أصيب أكثر من 27 عنصرا من الشرطة؛ جراء تعرضهم لإلقاء الحجارة والضرب بالعصي.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود إصابات خطرة بين المحتجين ورجال الشرطة.
واتهم المشاركون بالمظاهرة دولة إسرائيل بدعم رئيس بلادهم والنظام الحاكم في إريتريا، ووصفوا رئيسهم بالطاغية.
كما أقدم المتظاهرون على تحطيم زجاج واجهات بعض المحال التجارية.
من جهته، قال موقع "i24NEWS" العبري، إن طالبي اللجوء رشقوا الشرطة بالحجارة والألواح الخشبية، قبل أن يتم تفريقهم.
وأشار إلى تعرض عدة دوريات أمنية للتحطيم بالإضافة إلى أضرار في محلات تجارية وممتلكات عامة، فيما تم إحراق أحد الملاهي في المدينة.
ونقل عن "نجمة داود الحمراء"، قولها إن رجال الشرطة أصيبوا بصورة طفيفة، فيما تم نقل 11 مصابًا آخرين بطلقات نارية إلى المستشفى أربعة منهم حالتهم خطيرة.
وبين الموقع العبري أنه "بعد التقييم الأمني الذي أجراه مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقرر استدعاء المئات من رجال الشرطة الإضافيين حتى يقوموا بدعم عناصر الشرطة وحرس الحدود بتفريق المظاهرات التي اندلعت في أنحاء المدينة".
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية تخطيط سفارة إريتريا بإقامة مهرجان في قاعة شارع "ياد حروتسيم"، إلا أن المتظاهرين الذين يعارضون نظام الحكم في بلادهم، اقتحموا القاعة ودمروا المكان وأضرموا النيران فيه قبل أن يشتبكوا مع الشرطة، بحسب المصدر ذاته.