مطالبات بسجن سام بانكمان فرايد حتى 50 عاماً في قضية العملات المشفرة‎

طالب ممثلو الادعاء، الجمعة، بسجن سام بانكمان فرايد ما بين 40 و50 عاماُ في السجن بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته، لتداول العملات المشفرة "إف.تي.إكس" والتي باتت مفلسة الآن.

وكانت هيئة المحلفين قد اعتبرت بانكمان فرايد (32 عاماً)، في نوفمبر/ تشرين الثاني، مذنباً في 7 اتهامات تتعلق بالاحتيال والتآمر.

وقال مدعون اتحاديون في مانهاتن إن "آلاف الأشخاص العاديين" ومن بينهم أشخاص من بلدان مزقتها الحروب وغير مستقرة وثقوا في شركة (إف.تي.إكس) لتداول العملات المشفرة للتصرف في أموالهم.

وكتب ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم: "حتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ... كانت حياته في السنوات القليلة الماضية جشع وغطرسة بلا مثيل وطموح... ومقامرة بأموال الآخرين".