ألمانيا تحذر صربيا من التقارب مع روسيا

حذرت ألمانيا صربيا من تقاربها مع روسيا، الذي قد يعقد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلن مصدر حكومي في برلين، الثلاثاء.

وقبل يومين من انعقاد قمة برلين الهادفة إلى تعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع ست دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية وكوسوفو)، أشار المصدر الألماني إلى الجانب "المضيء والمظلم" للحالة الصربية، قائلا إن "علاقات صربيا مع روسيا تنتمي إلى الجانب المظلم".

وذكّر المصدر بشكل خاص بالاتفاقية التي وقعها، في نهاية أيلول/سبتمبر، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصربي آنذاك نيكولا سيلاكوفيتش حول تواصل المشاورات بين الوزارتين في العامين المقبلين، وأضاف: "لقد فوجئنا وخاب أملنا".

ودانت صربيا في الأمم المتحدة غزو روسيا لأوكرانيا، إلا أنها ترفض التقيد بالعقوبات الأوروبية ضد موسكو.

وأشار المصدر إلى أن برلين "تشعر أن الحوار المكثف مع الرئيس ألكسندرفوتشيتش مفيد"، موضحا "أنه سياسي متمرس يمكنه دراسة وتحليل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا".

وتابع: "إذا اختار أن يسلك الطريق نحو أوروبا، فسيحصل على دعم الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وإذا اختار طريقًا آخر فستكون هناك على العكس من ذلك عواقب".

وتقدمت بلغراد بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، ومُنحت وضع المرشح في آذار/مارس 2012، وبدأت مفاوضات الانضمام في عام 2013.

خلال هذه القمة التي يشارك فيها رؤساء حكومات دول غرب البلقان الست ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والمستشار الألماني، سيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالمنطقة، تشمل الاعتراف المتبادل بأوراق الهوية والشهادات الجامعية والمهنية.

ولا يزال نفوذ موسكو في صربيا قوياً، فهي شريك اقتصادي مهمّ لهذا البلد في مجال الطاقة.

كما أنّ موسكو التي تمتلك حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي هي الحليف الرئيسي لبلغراد في رفضها الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو المعلن عام 2008.