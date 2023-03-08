زيلينسكي يكشف أسباب تمسكه بالدفاع عن باخموت

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه يرفض الدعوات للانسحاب من المدينة المحاصرة، محذرا من أن القوات الروسية ستكون أمام "طريق مفتوح" للاستيلاء على مدن رئيسية في شرق أوكرانيا إذا سقطت باخموت.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن المدينة لها أهمية تكتيكية بالنسبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن قادة كييف العسكريين متفقون على قرار إطالة أمد دفاعهم عن المدينة بعد أن تركتها أسابيع من الهجمات الروسية على حافة السقوط في أيدي موسكو.

وقال زيلينسكي: "نحن ندرك أنه بعد باخموت يمكن للعدو التقدم أكثر، حيث يمكن أن يذهب إلى كراماتورسك أو سلوفيانسك، فبعد سقوط باخموت سيكون الطريق مفتوحًا أمام القوات الروسية إلى مدن أخرى في أوكرانيا في اتجاه دونيتسك، لهذا السبب يقف رجالنا هناك".