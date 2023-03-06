بسبب البيروقراطية أو الخيانة.. رئيس فاغنر يحذر من انهيار باخموت
اتهم يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" للمقاتلين المرتزقة، للمرة الثانية، في أقل من أسبوعين، الجيش الروسي بعدم إرسال ذخيرة كافية لرجاله.
وأشار بريغوجين إلى سببين محتملين للتأخير أوجزهما في "البيروقراطية المعتادة أو الخيانة"، على حد قوله، محذرا من انهيار جبهة باخموت بالكامل إذا انسحبت قواته.
وأعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق، عزمه "تعزيز" مواقعه في باخموت حيث تحتدم المعارك شرق البلاد، نافيا التكهنات بشأن انسحاب أمام القوات الروسية التي تحاول محاصرة هذه المدينة الرمز.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شكا فيه رئيس "فاغنر"، مجددا من نقص الذخيرة لرجاله الذين هم في الخطوط الأولى في هذه المعركة المستمرة منذ الصيف الماضي.
وفي مقطع مصور نُشر يوم السبت، يبدو أنه تم تسجيله الشهر الماضي، قال بريغوجين إن قواته تشعر بقلق من جعلها "كبش فداء" محتملا إذا خسرت روسيا حربها في أوكرانيا.
وقال: "إذا انسحبنا، فسندخل التاريخ إلى الأبد كأشخاص اتخذوا خطوة رئيسية نحو خسارة الحرب، وهذا صراع مع قلة الأسلحة، وهذا ليس رأيي، لكن رأي الجنود المقاتليين".
ويتساءل بريغوجين: "ماذا لو أرادت السلطات الروسية خداعنا، ولهذا السبب لم تزودنا بالذخيرة والأسلحة، ولم تسمح بسد النقص في احتياجاتنا من الأفراد، بمن في ذلك السجناء.
وأكد بريغوجين في رسالة ثانية أنه "يدق كل الأبواب ويطلق إنذارا"، مؤكدا أن "الجيش الأوكراني سيقاتل من أجل (باخموت) حتى النهاية".
وضاعف بريغوجين، الشهر الماضي، الانتقادات الشديدة للقيادة الروسية وذلك بسبب عدم تزويد مقاتليه بالسلاح وسط الحرب الطاحنة الدائرة.
وحذر بريغوجين في مقطع فيديو نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع الجيش الروسي قائلاً "إذا انسحبت فاغنر الآن من باخموت فإن الجبهة بأكملها ستنهار"، في دلالة على التوتر المتصاعد مع الجيش الروسي.
وأعرب قادة القوات المسلحة الأوكرانية "عن تأييدهم لمواصلة العملية الدفاعية وتعزيز المواقع في باخموت" خلال اجتماع الإثنين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب الرئاسة الأوكرانية.