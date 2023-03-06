بسبب البيروقراطية أو الخيانة.. رئيس فاغنر يحذر من انهيار باخموت

اتهم يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" للمقاتلين المرتزقة، للمرة الثانية، في أقل من أسبوعين، الجيش الروسي بعدم إرسال ذخيرة كافية لرجاله.

وأشار بريغوجين إلى سببين محتملين للتأخير أوجزهما في "البيروقراطية المعتادة أو الخيانة"، على حد قوله، محذرا من انهيار جبهة باخموت بالكامل إذا انسحبت قواته.

وأعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق، عزمه "تعزيز" مواقعه في باخموت حيث تحتدم المعارك شرق البلاد، نافيا التكهنات بشأن انسحاب أمام القوات الروسية التي تحاول محاصرة هذه المدينة الرمز.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شكا فيه رئيس "فاغنر"، مجددا من نقص الذخيرة لرجاله الذين هم في الخطوط الأولى في هذه المعركة المستمرة منذ الصيف الماضي.