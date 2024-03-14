إيران تعلق على "المفاوضات السرية" مع أمريكا بشأن أمن البحر الأحمر

وبحسب المصدر فإن "طهران تنفي صحة التقارير المتداولة في الإعلام الأميركي بشأن مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن قضايا إقليمية منها البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن "خداع الرأي العام جزء من الإستراتيجية، وتحاول أمريكا تعويض فشلها دبلوماسيًّا، في حين يقتصر تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة في إطار مفاوضات رفع العقوبات، ولم يتم تبادل أي رسالة حول التطورات في البحر الأحمر".

وأعلنت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن جولة من المفاوضات السرية جرت في يناير/ كانون الثاني بشكل غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة في عمان لمنع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والبرنامج النووي.

وبحسب مسؤولين مطلعين، فقد تفاوض بريت ماكغورك، مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، إلى جانب أبرام بيل، نائب الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، مع علي باقري كيني، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن المفاوضات النووية الإيرانية.

وكان من المفترض أن تُعقد الجولة الثانية من المحادثات بحضور أبرام بيلي وباقري كني في فبراير/ شباط، لكن إيران أجلته بسبب حضور بيلي في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن لدينا العديد من القنوات لإرسال رسائل إلى إيران.

ولم يوضح المزيد حول هذه القضية، لكنه قال إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وبداية صراع غزة، ركزت أمريكا على مجموعة واسعة من التهديدات من إيران.

وقال شخص مطلع على المحادثات في عمان لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المسؤولين الأمريكيين يرون أن القناة غير المباشرة مع إيران وسيلة مفيدة للتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الإيرانية المتزايدة لتجنب انتشار الحرب والصراعات الأكبر.