نائب إيراني يكشف عن مخالفات في الانتخابات البرلمانية

كشف عضو في البرلمان الإيراني، مساء الخميس، أن الانتخابات الأخيرة في البلاد، شهدت مخالفات وصلت إلى انتحال شخصية ناخبين باستخدام بطاقاتهم الشخصية، إضافة لشراء الأصوات.

وقال النائب جلال رشيد كوجي لصحيفة "شرق" الإصلاحية: "هناك أشخاص أكدوا أنهم لم يذهبوا للتصويت لكنهم وجدوا أسماءهم على لائحة المقترعين؛ ما يعني أن هناك جهات استخدمت بطاقاتهم الشخصية دون علمهم".

وأضاف: "رأى النواب أنهم شهدوا في بعض الدوائر الانتخابية رش الأموال من أجل شراء وبيع الأصوات. حتى أن البعض أعلن أن معدل شراء أصوات الناس في بعض الدوائر الانتخابية يتراوح بين 100 ألف ومليون وخمسمائة ألف تومان".

وتابع: "نقطة أخرى ذكرها بعض النواب الذين حذروا وانتقدوا المخالفات الانتخابية المحتملة، وهي إرسال البطاقات الوطنية لعدد كبير من الناس إلى مدن أخرى لتسجيل الأصوات نيابة عن أشخاص آخرين دون حضور حامل البطاقة الوطنية".