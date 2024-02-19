خاتمي: نحن بعيدون عن إجراء انتخابات حرة في إيران

رأى الرئيس الإيراني الأسبق، زعيم الإصلاحيين، محمد خاتمي، الإثنين، أن بلاده بعيدة عن إجراء انتخابات حرة وتنافسية تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية.

وجاء حديث خاتمي بعدما دعا المرشد علي خامنئي، الأحد، الإيرانيين إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

وقال خاتمي: "جرت الانتخابات في بلادنا دائما بطريقة آمنة ومنظمة، وهذه المرة، إن شاء الله، ستكون كذلك".

وذكر الرئيس الإيراني الأسبق، الإثنين، خلال استقباله أعضاء المكتب السياسي لحزب التضامن الإسلامي الإيراني (حزب إصلاحي): "نحن بعيدون كل البعد عن انتخابات حرة وتشاركية وتنافسية".