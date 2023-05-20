خامنئي: أياد أجنبية تعمل على خلق مشاكل بين إيران وجاراتها

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، إن أيادي الأجانب تعمل على خلق مشاكل بين إيران وجاراتها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

ووصف خامنئي، خلال لقائه اليوم السبت، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكبار مديري الوزارة وسفراء ورؤساء بعثات إيران في الخارج، سياسة الحكومة الحالية للتواصل مع دول الجوار بأنها "سياسة مهمة للغاية وصحيحة".

وقال: "إن تماشي بعض الدول الكبرى والمهمة مع الجمهورية الإيرانية فيما يخص بعض الخطوط العريضة للسياسة الدولية هو ظاهرة لا سابق لها" حسب وصفه.