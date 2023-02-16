طاجيكستان تعلن حالة التأهب بسبب تمركز "داعش" على حدودها مع أفغانستان

أعلن وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زادة، الأربعاء، أن جيش بلاده مستعد لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود مع أفغانستان، فيما نفت حركة "طالبان" وجود نشاط للتنظيم شمال أفغانستان.

وقال رحيم زادة في حديثه لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، إن "أهم وحداتهم الأمنية تركز على تأمين حدودها مع أفغانستان ومستعدة للرد على تهديدات داعش المحتملة"، مشيرًا إلى أن "طالبان إما لا تستطيع أو لا تريد قتال الجماعات الإرهابية".

وأضاف أنه "في أفغانستان، ازداد عدد مواطنينا في الجماعات الإرهابية، وبعد وصول طالبان إلى السلطة، في آب/أغسطس 2021، أصبح الوضع في أفغانستان معقدًا للغاية، ويعلم الجميع أنه بخصوص مسؤولية الجماعات الإرهابية التي تحملوها ويقاتلونها ويطردونها من أفغانستان، إما أنهم لم يستطيعوا أو لم يرغبوا في التعامل مع هذه القضية".

وبعد وصول "طالبان" إلى السلطة، كان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولًا عن عدة هجمات صاروخية من أفغانستان على دول آسيا الوسطى، وحاول إظهار وجوده في المناطق المتاخمة لتلك الدول.